Pirmasens (dpa/lrs) - In Pirmasens soll ein Autofahrer mit seinem Wagen auf einen Fußgänger zugerast sein. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten zwei Zeugen den Vorfall in der Fußgängerzone gemeldet. Demnach sei der Autofahrer „vehement“ auf den Mann zugefahren. Obwohl eine Polizeistreife kurz darauf am Montag an den mutmaßlichen Tatort kam, konnten weder der vermeintliche Verursacher noch Fußgänger angetroffen werden.

Zwar hätten Zeugen den Beamten das Kennzeichen des mutmaßlichen Autohalters nennen können; dort sei allerdings niemand angetroffen worden. Die Polizei ermittle nun in alle Richtungen, um den rätselhaften Fall zu lösen, wie es hieß. Weitere Informationen waren zunächst nicht zu erhalten.

