Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Ein 90 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Bad Kreuznach verletzt worden. Der Mann habe am Samstag auf einer Landstraße bei Bockenau vermutlich aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verloren, teilte die Polizei mit. Das Auto touchierte demnach die rechte Leitplanke und stieß dann rückwärts gegen die gegenüberliegende Planke, die zu Bruch ging. Der Wagen rutschte schließlich eine etwa sieben Meter hohe Böschung hinunter und kam an einem Baum zum Stehen. Der Fahrer kam mit Verdacht auf ein Wirbelsäulentrauma in eine Klinik. Die Straße wurde für die Bergungsarbeiten gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:210605-99-874016/2