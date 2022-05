Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Mofa im Landkreis Bernkastel-Wittlich ist ein Mann schwer verletzt worden. Der Mofafahrer wollte am Dienstag nahe der Gemeinde Altrich vor einem Kreisverkehr nach links in einen Feldweg abbiegen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Demnach übersah die direkt hinter ihm fahrende Autofahrerin das Mofa und stieß damit zusammen. Durch den Zusammenstoß prallte der Fahrer auf die Motorhaube des Wagens, schleuderte durch die Luft und stürzte zu Boden. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.

Altrich (dpa/lrs) - Pressemitteilung