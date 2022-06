Bei einem Unfall zwischen Oberbillig und Temmels (Kreis Trier-Saarburg) ist am Mittwochnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Der 36-Jährige kam mit seinem Auto aus zunächst ungeklärter Ursache nach links von der B419 ab und fuhr die Böschung eines Bahndamms hinauf, wie die Polizei am späten Abend mitteilte. Der Wagen prallte in einen Oberleitungsmast und kam auf den Gleisen zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall aus dem Auto hinausgeschleudert und starb noch an der Unfallstelle.

Trier (dpa/lrs) - Die B419 wurde bis in den Abend gesperrt. Die Bahnstrecke konnte zunächst nur eingleisig befahren werden. Rund 40 Kräfte unter anderem des Rettungsdienstes, der Polizei und der Notfallseelsorge waren im Einsatz.

Polizeimeldung