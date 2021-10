Wittlich (dpa/lrs) - Ein 71-jähriger Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß in Wittlich (Kreis Bernkastel-Wittlich) mit einem Silo-Anhänger verletzt worden. Der Fahrer habe am späten Dienstagabend den Anhänger übersehen, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt worden war, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es kam zum Aufprall, bei dem der Mann verletzt wurde. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Auto und Silo-Anhänger wurden beschädigt und waren nicht mehr fahrtüchtig.

Wittlich (dpa/lrs) - Ein 71-jähriger Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß in Wittlich (Kreis Bernkastel-Wittlich) mit einem Silo-Anhänger verletzt worden. Der Fahrer habe am späten Dienstagabend den Anhänger übersehen, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt worden war, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es kam zum Aufprall, bei dem der Mann verletzt wurde. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Auto und Silo-Anhänger wurden beschädigt und waren nicht mehr fahrtüchtig.