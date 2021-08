Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad sind in Bad Kreuznach zwei 17-Jährige schwer verletzt worden. Der 62 Jahre alte Autofahrer habe nach ersten Erkenntnissen am Mittwochabend an einer Kreuzung nach links abbiegen wollen und dabei das entgegenkommende Leichtkraftrad mit den beiden Jugendlichen übersehen, teilte die Polizei mit. Das Motorrad sei nach dem Aufprall gegen ein weiteres Fahrzeug geschleudert worden. Die beiden 17-Jährigen stürzten und wurden mit Krankenwagen in die Klinik gebracht.

