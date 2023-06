Sankt Ingbert (dpa/lrs) - Zwei Jugendliche sind bei einem Autounfall in Sankt Ingbert (Saarpfalz-Kreis) schwer verletzt worden. Eine 18-Jährige war am Sonntagabend mit ihrem Auto einem Tier ausgewichen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dadurch verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte mit dem Heck gegen die Gebäudemauer eines Imbisses. Die Fahrerin sowie die 17 Jahre alte Beifahrerin kamen in ein Krankenhaus.

