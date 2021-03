Kandel (dpa/lrs) - Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Autobahn 65 bei Kandel ums Leben gekommen. Sie war am Montag in Richtung Ludwigshafen unterwegs gewesen und auf gerader Strecke von der Fahrbahn nach rechts abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Dort krachte der Wagen gegen einen Baum. Die 50-Jährige sei noch am Unfallort an ihren Verletzungen gestorben. Wie es dazu kam, soll nun ein Gutachter klären.

