Ein 40 Jahre alter Autofahrer und seine zwei Kinder sind bei einem Autounfall im Landkreis Birkenfeld zum Teil schwer verletzt worden. Der Mann sei am Montagabend auf einer Kreisstraße in Idar-Oberstein aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Durch den Aufprall wurden auch die beiden 12 und 17 Jahre alten Kinder des Mannes zum Teil schwer verletzt. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht. An dem Auto entstand den Angaben zufolge ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Pressemitteilung