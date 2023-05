Saarwellingen (dpa/lrs) - Ein 56 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Saarlouis tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizeiinspektion Lebach am Dienstag mit. Demnach war das Fahrzeug des Mannes am Mittag zwischen Saarwellingen und Schwarzenholz aus zunächst ungeklärten Gründen von der Landstraße abgekommen und nahezu frontal gegen einen Baum geprallt. Der eingeklemmte Fahrer musste von der Feuerwehr befreit werden. Trotz Versorgung durch den Notarzt eines Rettungshubschraubers sei der Mann noch an der Unfallstelle gestorben, hieß es. Bei der Untersuchung hilft nun ein Gutachter.

