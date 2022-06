Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist nahe Sankt Goarshausen (Rhein-Lahn-Kreis) gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Er sei am Donnerstagnachmittag am Beginn einer Linkskurve auf der Bundesstraße 42 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Der Wagen geriet in Vollbrand. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und bargen den leblosen 22-Jährigen. Warum das Auto «scheinbar ungebremst» von der Fahrbahn abkam, war noch unklar.

Sankt Goarshausen (dpa/lrs) - Pressemeldung der Polizei