Bei einem schweren Autounfall auf der A61 bei Rheinböllen sind die sechs Insassen des Fahrzeugs verletzt worden. Einige erlitten dabei am Sonntag schwere Verletzungen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Wie viele genau, war zunächst nicht bekannt. Sie wurden allesamt in Krankenhäuser gebracht.

Rheinböllen (dpa/lrs) - Das Auto war am Nachmittag auf der A61 im Rhein-Hunsrück-Kreis zwischen den Anschlussstellen Rheinböllen und Laudert unterwegs, als es aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam, rund 200 Meter durch die Böschung fuhr und sich schließlich mehrfach überschlug. Der Führerschein der Fahrerin sei sichergestellt worden, hieß es. Während der Unfallaufnahme entstand ein Stau von mehreren Kilometern Länge.

Pressemitteilung