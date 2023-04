Winkelbach (dpa/lrs) - Ein 55 Jahre alter Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto im Westerwaldkreis schwer verletzt worden. Der 21-jährige Autofahrer habe am Sonntag in der Gemarkung Winkelbach die Vorfahrt des Bikers missachtet, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Bundesstraße 8 war über Stunden nach dem Unfall gesperrt.

Mitteilung