Sulzbach (dpa/lrs) - Bei einem Autounfall in Sulzbach im Saarland sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte, hatte der Fahrer einem Wildtier ausweichen müssen. Dabei kam das Auto von der Fahrbahn ab und krachte in den Straßengraben. Der Fahrer wurde dabei im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 36-Jährige und seine beiden Mitfahrer wurden den Angaben zufolge leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die L244 war im betroffenen Bereich nach dem Unfall am Donnerstagabend etwa zwei Stunden lang voll gesperrt.