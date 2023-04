Weroth (dpa/lrs) - Vier Menschen sind bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Weroth (Westerwaldkreis) schwer verletzt worden. Einer der beiden Fahrer hatte am Sonntagabend nach Polizeiangaben im Bereich einer Kreuzung die Vorfahrt des anderen Wagens missachtet. Er fuhr demnach ungebremst mit seinem Auto auf die L317, wo es dann zur Kollision kam. Beide Fahrer und zwei weitere Insassen wurden nach dem Unfall mit schweren Verletzungen per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

