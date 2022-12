Saarbrücken (dpa/lrs) - Ein Auto mit vier jungen Männern ist in Saarbrücken gegen zwei Bäume und eine Straßenlaterne gekracht. Die vier Insassen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren seien bei dem Unfall an Heiligabend schwer verletzt worden, teilte die Polizei in Saarbrücken am Sonntag mit. Der Fahrer habe am Samstagabend in einer leichten Linkskurve vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen verloren, sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Anschließend krachte das Fahrzeug laut Polizei gegen die Laterne und riss diese komplett aus dem Boden, bevor das Auto mit einem weiteren Baum kollidierte. Die vier Männer wurden von der Feuerwehr aus dem Autowrack befreit und kamen in Krankenhäuser. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.