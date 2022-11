Urbach (dpa/lrs) - Eine Frau ist auf der Autobahn 3 im Kreis Neuwied mit ihrem Auto in einen liegen gebliebenen Anhänger gekracht und dabei schwer verletzt worden. Der Anhänger habe am Mittwochabend ohne Beleuchtung auf dem linken Fahrstreifen im Bereich der Ortsgemeinde Urbach gestanden, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Die 56-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und knallte frontal mit dem Hänger zusammen. Sie kam in ein Krankenhaus. Den Angaben der Polizei zufolge hatte ein vorausfahrendes Auto den Anhänger aus zunächst ungeklärten Gründen verloren. Die A3 war in Fahrtrichtung Köln ab 20.00 Uhr für mehrere Stunden vollgesperrt.

