Niederdürenbach (dpa/lrs) - Ein 19 Jahre alter Autofahrer und seine vier Mitfahrer sind bei einem Unfall nahe Niederdürenbach (Kreis Ahrweiler) verunglückt und leicht verletzt worden. Der Fahrer hatte in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren, wie die Polizei mitteilte. Das Auto stieß am Dienstagabend zunächst gegen den Bordstein der Straße, kam dann von der Fahrbahn ab und landete schließlich in einem angrenzenden Feld. Der Rettungsdienst brachte die fünf Verletzten in eine Klinik.