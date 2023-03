Auf der Autobahn 48 ist ein Auto Zeugen zufolge rechts an einem anderen Wagen vorbeigerast und hat damit einen Unfall ausgelöst: Der Fahrer des überholten Wagens erschrak sich, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Lkw, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Unfall am Freitagabend etwa fünf Kilometer vor dem Autobahndreieck Dernbach wurden die Insassen des Autos leicht verletzt - und in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Pkw fuhr in die herumliegenden Trümmerteile des Unfallfahrzeugs.

Hilgert (dpa/lrs) - Die A48 war in Richtung Autobahndreieck Dernbach für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt. Es bildete sich ein fünf Kilometer langer Stau. Die Person am Steuer des Wagens, der rechts überholt hatte, beging Unfallflucht.

Pressemitteilung der Polizei