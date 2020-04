Wittlich (dpa/lrs) - Ein 18-Jähriger ist mit seinem Auto auf einer Straße in Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) in den Gegenverkehr geraten und bei einer Kollision schwer verletzt worden. Ein Insasse des entgegenkommenden Autos wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 18-Jährige sei bei dem Unfall am Samstagabend zu schnell gefahren, hieß es. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.