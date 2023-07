Herschbach (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Herschbach im Westerwaldkreis sind zwei Autofahrer getötet worden. Ein 49-jähriger Mann sei am Mittwochabend aufgrund zu hoher Geschwindigkeit mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn der L300 geraten, teilte die Polizei mit. Das Auto krachte frontal in das entgegenkommende Fahrzeug eines 24-Jährigen. Beide Fahrer wurden tödlich verletzt, der Beifahrer des entgegenkommenden Autos kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die L300 wurde für mehrere Stunden voll gesperrt.