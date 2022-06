Aus noch ungeklärten Gründen ist eine Autofahrerin in Hillesheim (Landkreis Vulkaneifel) gegen eine Hauswand gerast. Die 52-Jährige und ihre 72 Jahre alte Beifahrerin verletzten sich leicht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach beschleunigte das Richtung Ortsausgang fahrende Auto am Freitagnachmittag plötzlich, fuhr gegen die Hauswand und blieb an einer Steintreppe eines zweiten Hauses stehen. Der Wagen der 52-Jährigen sei zerstört worden. Wie hoch der Schaden an den beiden Häusern ist, war zunächst noch nicht bekannt.

Hillesheim (dpa/lrs) - Mitteilung Polizei