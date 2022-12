Eppelsheim (dpa/lrs) - Eine 27 Jahre alte Frau ist bei einem Autounfall in Eppelsheim (Landkreis Alzey-Worms) ums Leben gekommen. Die Frau saß als Beifahrerin in einem Wagen, der am Sonntagabend gegen eine Hausecke gefahren war, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Auto war zuvor vermutlich aufgrund von überhöhtem Tempo in einer leichten Linksschwenkung von der Straße abgekommen und gegen das Gebäude geprallt. Die 27-Jährige starb noch am Unfallort. Die drei übrigen Insassen wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Auto wurde sichergestellt.

