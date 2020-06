Sinzig (dpa/lrs) - Ein betrunkener Autofahrer hat in einem verkehrsberuhigten Bereich in Sinzig (Landkreis Ahrweiler) ein zweijähriges Kind erfasst - und ist dann weiter gefahren. Das Kind habe gerade die Straße überquert, als es zu dem Unfall kam, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann konnte wenig später angehalten werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, um den Alkoholwert zu bestimmen. Der Führerschein wurde nach dem Unfall am Samstagabend im Zentrum des Ortes beschlagnahmt. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht.