Bellheim (dpa/lrs) - Ein Motorrollerfahrer ist in Bellheim (Landkreis Germersheim) von einem überholenden Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 67-Jährige wurde in eine Klinik geflogen, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall passierte am frühen Donnerstagabend auf der L539 zwischen Bellheim und der Bundesstraße 9. Im Auto saß ein 68-Jähriger.