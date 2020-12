Ludwigshafen (dpa/lrs) - Ein 25 Jahre alter Autofahrer hat in Ludwigshafen an einer Fußgängerampel eine junge Familie übersehen, mit seinem Wagen frontal erfasst und die Eltern sowie die drei Jahre alte Tochter verletzt. Die Besatzung eines am Donnerstag zufällig dort stehenden Rettungswagens habe die Familie versorgt, teilte die Polizei mit. Der Vater und das Kind seien wohl nur leicht verletzt. Die Mutter erlitt vermutlich einen Schienbeinbruch. Der 25-Jährige habe die Familie beim Abbiegen übersehen und alle Drei seien auf die Motorhaube geschleudert worden. Gegen den Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.