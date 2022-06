Das Auto einer 23-Jährigen ist in Mainz-Laubenheim in den Rhein gerollt. Es entstand aber nur Sachschaden, Menschen wurden nicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, parkte die Frau am Freitagmorgen ihren Wagen an einer Uferböschung und ging danach zum Kofferraum. Kurz danach habe sich das Auto in Bewegung gesetzt und sei rückwärts über die Uferböschung und aufgeschüttete Steine in den Rhein gerollt, so die Polizei. Ein Mobilkran hob das Fahrzeug später wieder an Land.

Mainz (dpa/lrs) - PM