Saarbrücken (dpa/lrs) - An einer Tankstelle in Saarbrücken hat ein Auto Feuer gefangen. Die Fahrerin und ein Mitarbeiter der Tankstelle wurden am Donnerstag mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Frau hatte ihren Wagen demnach kurz verlassen, zunächst rauchte es aus dem Motorraum, dann stand dieser in Flammen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf die Zapfsäulen übergriff. Dennoch entstanden an den Zapfsäulen und der Überdachung Schäden in unbekannter Höhe. Der Wagen brannte komplett aus. Derzeit geht die Polizei von einem technischen Defekt aus.

PM Polizei