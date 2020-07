Kaiserslautern (dpa/lrs) - Ein 23-Jähriger Autofahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall in Kaiserslautern schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam der Mann in der Nacht zum Sonntag auf Höhe der Auffahrt zur Autobahn 63 auf einen Grünstreifen neben der Fahrbahn, fuhr eine Böschung hinunter und überschlug sich mehrfach. Da zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht klar gewesen sei, ob sich noch weitere Personen im Auto befanden, habe ein Polizeihubschrauber die Umgebung mit einer Wärmebildkamera abgesucht. Nach Angaben der Polizei stellte sich nach weiteren Ermittlungen heraus, dass der 23-Jährige allein unterwegs war und unter Alkoholeinfluss stand.