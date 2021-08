Weyerbusch (dpa/lrs) - Zwei Menschen sind bei einem Autounfall nahe Weyerbusch (Kreis Altenkirchen) schwer verletzt worden. Ihr Wagen war am Mittwochabend in einer Kurve von der nassen Straße abgekommen und hatte sich überschlagen, wie die Polizei mittteilte. Anschließend blieb das Auto auf dem Dach liegen. Beide Fahrzeuginsassen kamen in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:210805-99-716350/2