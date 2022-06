Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Autobahn 3 bei Urbach im Landkreis Neuwied hat sich ein Auto überschlagen - dabei wurde ein 22-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Ein weiterer 18-jähriger Insasse sowie der 20-jährige Fahrer des Wagens verletzten sich bei dem Unfall am frühen Samstagmorgen leicht, wie die Polizei in Koblenz mitteilte. Demnach war ein weiteres Fahrzeug - ebenfalls mit drei Insassen - dem Wagen auf der Autobahn in Richtung Frankfurt in einer Kurve aufgefahren, woraufhin dieser sich überschlug. Fahrer und Beifahrer des unfallverursachenden Autos blieben den Angaben nach unverletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war noch unklar.

Urbach (dpa/lrs) - Die Feuerwehr habe die Verletzten aus dem Auto bergen müssen. Sie seien zum Teil mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Strecke auf der A3 war aufgrund der Räumungsarbeiten kurzzeitig gesperrt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 50 000 Euro.

