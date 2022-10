Bei einem Unfall auf der Autobahn 48 ist eine alkoholisierte Autofahrerin im Kreis Mayen-Koblenz schwer verletzt worden. Die junge Fahrerin aus dem Kreis Merzig-Wadern sei am Sonntagmorgen in Richtung Trier unterwegs gewesen, dann bei Kehrig von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Schutzplanke zusammengeprallt, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Beim Wiedereinlenken auf die Fahrbahn geriet sie demnach ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Die Frau habe ihr Fahrzeug selbstständig verlassen können. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Promillewert von 0,40. Die A48 war wegen des Rettungseinsatzes für kurze Zeit nur einspurig passierbar.

Kehrig (dpa/lrs) - Pressemitteilung