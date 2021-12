Sulzbach (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall bei Sulzbach (Landkreis Birkenfeld) ist ein Auto von einer Landstraße abgekommen und hat sich überschlagen. Der Fahrer hat bei dem Unfall am späten Dienstagabend mutmaßlich unter Drogeneinfluss gestanden, teilte die Polizei in Idar-Oberstein am Mittwoch mit. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Alle drei Insassen des Wagens kamen zur Untersuchung in Krankenhäuser. An dem Auto entstand ein Totalschaden.