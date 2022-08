Eine 43-Jährige hat sich auf der Autobahn 64 bei Trier mit ihrem Auto mehrmals überschlagen und leicht verletzt. Ein Autofahrer habe den Wagen der Frau beim Auffahren auf die Autobahn am Dienstagabend übersehen, teilte die Polizei mit. Trotz eines Ausweichmanövers habe sein Wagen das vor ihm fahrende Auto touchiert. Den Angaben zufolge kam das Auto der Frau dabei ins Schleudern, prallte gegen die Schutzplanke und überschlug sich mehrfach. Ein Krankenwagen brachte die Frau mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die A64 war zwischenzeitlich in Fahrtrichtung Hermeskeil für rund eine Stunde gesperrt.

Trier (dpa/lrs) - Pressemitteilung