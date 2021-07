Sankt Ingbert (dpa/lrs) - Ein Autofahrer ist am Dienstagmittag bei einem Unfall auf der Autobahn 6 nahe Sankt Ingbert verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Mann Richtung Saarbrücken unterwegs, als sein Wagen rund 500 Meter vor der Fechinger Talbrücke von der Fahrbahn abkam, in eine Böschung schleuderte und sich überschlug. Auf dem Dach liegend kam der Wagen zum Stillstand. Der Fahrer habe sich selbstständig befreien können. Verletzt kam er in eine nahegelegenen Klinik. Feuerwehr und Polizei sicherten anschließend die Unfallstelle ab. Während der Unfallaufnahme sei die A6 nur einspurig befahrbar gewesen, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

