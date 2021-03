Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) - Rund drei Wochen früher als im vergangenen Jahr hat im Südwesten das Auspflanzen der ersten Frühkartoffeln der Saison begonnen. Das vorzeitige Frühlingswetter sorge dafür, dass die 280 Erzeuger der «Pfälzer Grumbeere» mit dem Auspflanzen beginnen könnten, teilte die Erzeugergemeinschaft Pfälzer Grumbeere am Donnerstag in Neustadt an der Weinstraße mit. Im Hauptanbaugebiet zwischen Speyer und Gimbsheim nördlich von Worms würden auf vielen Äckern die Legemaschinen ihre Runden drehen. Mit 4000 Hektar liege die Fläche auf Vorjahresniveau. Die Vorderpfalz gilt als größte Anbauregion für Frühkartoffeln in Deutschland.

