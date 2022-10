Ein von der Weide ausgebüxter Jungbulle hat in Römerberg-Dudenhofen für Aufregung gesorgt. Er sei an der Bundesstraße 39 entlanggelaufen, wie die Polizei in Speyer am Donnerstag mitteilte. Ein Zeuge alarmierte am Mittwochmittag den Notruf. Die Beamten suchten nach dem Tier und trieben es zurück in Richtung seiner Heimatwiese. Dort wurde der Ausreißer von seinem Besitzer eingefangen.

Römerberg-Dudenhofen (dpa/lrs) - PM