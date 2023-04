Greimersburg (dpa/lrs) - Bei einer Auseinandersetzung auf einem Junggesellenfest in Greimersburg im Landkreis Cochem-Zell sind zwei Männer verletzt worden. Ein 28-Jähriger wurde dabei mit einem Messer im Gesicht verletzt und ein 21-Jähriger hatte durch einen Schlag ein zugeschwollenes Auge, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Die genaue Ursache für den Streit am frühen Sonntagmorgen zwischen den zwei beteiligten Gruppen aus jeweils drei bis fünf Menschen war zunächst unklar.

Polizeimeldung