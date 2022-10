Bei einer Auseinandersetzung am Zentralen Omnibusbahnhof in Bitburg ist am Dienstagabend ein 38-Jähriger verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde noch am Tatort festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Gegen den 27-Jährigen seien mehrere Strafverfahren eingeleitet worden.

Bitburg (dpa/lrs) - Auf dem Omnibusbahnhof habe es zunächst einen Streit zwischen ihm und einer größeren Personengruppe gegeben, hieß es. Dieser eskalierte nach Angaben einer Sprecherin derart, dass der 27-Jährige den Erkenntnissen zufolge den 38-Jährigen verletzte, woraufhin dieser zu Boden fiel. Nach Zeugenaussagen soll er dann nicht von seinem Opfer abgelassen und weiter auf den Mann eingetreten haben. - Weitere Details waren laut Polizei zunächst nicht bekannt.

