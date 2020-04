Es sind traurige Zeiten für Festival-Liebhaber, Weinfreunde und Musik-Fans. Viele Feste werden abgesagt - ob sie verschoben werden können, ist oft noch unklar.

Mainz (dpa/lrs) - Ein Großevent nach dem anderen fällt der Corona-Pandemie zum Opfer. So ist in der Landeshauptstadt die für Mitte Juni (19.-22.) geplante Mainzer Johannisnacht abgesagt worden. Auch andere Veranstaltungen, etwa diverse Weinfeste oder -Märkte, die Mainzer Sommerlichter, die Sommerschwüle und die Bierbörse finden nicht statt, wie die Stadt Mainz am Freitag mitteilte. Bund und Länder hatten sich am Mittwoch darauf geeinigt, Großveranstaltungen bis 31. August grundsätzlich zu untersagen.

Das pfälzische Volksfest, der Bad Dürkheimer Wurstmarkt, droht im September ebenfalls auszufallen. Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) sagte am Freitag: «Es wäre ein kleines Wunder, wenn sich die Situation bis September so verbessert, dass der Dürkheimer Wurstmarkt stattfinden kann.» Die ganze Region müsse sich langsam an den Gedanken gewöhnen, dass der Wurstmarkt 2020 womöglich nicht werde stattfinden können.

Glogger zufolge wäre eine Absage für die ganze Region, für die Winzer und touristischen Betriebe eine sehr bittere Erfahrung, die es in den vergangenen 75 Jahren nicht gab. Besonders hart werde es die Schausteller treffen, die über das ganze Jahr 2020 kaum eine Chance hätten, Einnahmen zu erzielen. «Natürlich fällt es uns schwer, die Hoffnung auf einen Wurstmarkt 2020 aufzugeben. Im Vordergrund muss aber jetzt der Gesundheitsschutz stehen», erklärte Glogger.

Das Ingelheimer Rotweinfest, das traditionell ebenfalls im September stattfindet, ist bisher noch nicht abgesagt. Man warte den Sommer über die weiteren Entwicklungen ab, sagte eine Sprecherin der Stadt.

Ab Mai öffnen normalerweise die Winzer in Ingelheim und Umgebung bis in den Herbst hinein ihre Höfe für die Öffentlichkeit. Auch sie stehen jetzt vor der Entscheidung: stattfinden lassen oder nicht. «Man kann das gar nicht verantworten», sagte Winzer Herbert Hamm. Auf seinem Weingut war für Mai ein Hoffest geplant, bei dem in guten Jahren bis zu 1500 Menschen zusammenkommen.

Das Internationale Jazzfestival «Bingen swingt» hätte Ende Juni sein 25. Jubiläum gefeiert. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, versuchen die Organisatoren, die für 2020 geplanten Musikgruppen auf kommendes Jahr umzubuchen. Möglicherweise sei auch ein Jubiläumskonzert im kleinen Format im Winter denkbar. Das Binger Winzerfest wird voraussichtlich verkürzt Anfang September stattfinden.

Das Feuerwerksspektakel «Rhein in Flammen» ist jedes Jahr der Veranstaltungshöhepunkt im Unesco-Welterbe Oberes Mittelrheintal. Am 08. August sollten sieben Feuerwerke den nächtlichen Himmel zwischen Spay und Koblenz in phantastischen Farben erstrahlen lassen. Parallel dazu findet normalerweise das Koblenzer Sommerfest statt. Wie es mit diesen Events nun weitergeht, ist noch nicht sicher. «Aktuell befinden wir uns in der Abstimmung mit unseren Rhein-in-Flammen-Partnern und eruieren etwaige Konsequenzen», sagte eine Sprecherin der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH. Andernorts im Mittelrheintal sollte es ähnliche Feuerwerke geben, etwa bei St. Goar oder in Bingen. Auch hier beraten sich momentan die Partner, wie aus den Städten zu erfahren war.