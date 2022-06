Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern hat sich für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga mit Offensivspieler Ben Zolinski verstärkt. Der 30-Jährige wechselt vom Zweitliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue zu den Pfälzern. Über die Vertragsdauer machte der Verein am Mittwoch keine Angaben. Zolinski bringt die Erfahrung von 27 Bundesligaspielen für den SC Paderborn und 85 Einsätzen in der 2. Liga mit.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - „Er ist ein Offensiv-Allrounder, der viel Erfahrung, eine hohe Leistungsbereitschaft und die passende Mentalität für den FCK mitbringt. Zudem kennt er die Zweite Liga. Wir sind froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten“, sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen über den Neuzugang.

Vereinsmitteilung