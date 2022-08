Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Polizei hat nach einer Demonstration in Saarbrücken mehrere Strafverfahren wegen Körperverletzung und Staatsschutzdelikten eingeleitet. Wie die Beamten am Sonntag weiter mitteilten, hatten sich am Samstagnachmittag zunächst rund 150 Menschen an einer Kundgebung der Bürgerbewegung Pax Europa mit dem Thema „Aufklärung über den politischen Islam“ beteiligt. Einige Passanten hätten die Demonstration unterstützt, andere kritisiert. Die Stimmung habe sich dabei stark aufgeheizt. Die Polizei rückte schließlich nach eigenen Angaben mit rund 40 Einsatzkräften an, um weitere Störungen zu unterbinden. Die weiteren Ermittlungen habe die Abteilung für polizeilichen Staatsschutz übernommen, hieß es.