Mainz (dpa/lrs) - Menschen über 80, Pflegebedürftige und weitere Risikogruppen können sich von diesem Mittwoch an eine dritte Corona-Impfung verabreichen lassen. Mit der Auffrischung sollen sie nach Angaben des Gesundheitsministeriums für den anstehenden Herbst bestmöglich vor dem Coronavirus geschützt werden. Das Ministerium geht von rund 300.000 Menschen aus, die an der neuen Impfkampagne teilnehmen werden. Verwendet werden die Impfstoffe von Biontech und Moderna.

Die dritte Impfrunde richtet sich an über 80-Jährige, Personen mit Immunschwächen, Pflegebedürftige, die im eigenen Zuhause leben, Bewohnerinnen und Bewohner und Beschäftigte von Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Bei ihnen muss der Abschluss der ersten Impfserie den Angaben zufolge mindestens sechs Monate zurückliegen. Die Impfungen werden von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte vorgenommen. Bei Bedarf sollen sie durch mobile Impfteams unterstützt werden.

Die Einrichtung bestimmen nach Absprachen mit den Ärzten selbst den Starttermin der neuen Impfrunde. Die ersten starten bereits an diesem Mittwoch, etwa in Koblenz und Mainz, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Dienstag mitteilte.