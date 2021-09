Windhagen (dpa/lrs) - Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen auf der Bundesstraße 3 bei Windhagen (Kreis Neuwied) ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein 19-jähriger Lastwagenfahrer sei in der Nacht zum Mittwoch auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren, teilte die Polizei mit. Beim Aufprall sei der 19-Jährige in der Fahrerkabine eingeklemmt worden. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der zweite beteiligte Lastwagenfahrer, ein 27-jähriger Mann, wurde hingegen nur leicht verletzt. Die B3 in Fahrtrichtung Köln war für rund zwei Stunden gesperrt. Ermittlungen zur Unfallursache dauerten zunächst an.

Windhagen (dpa/lrs) - Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen auf der Bundesstraße 3 bei Windhagen (Kreis Neuwied) ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein 19-jähriger Lastwagenfahrer sei in der Nacht zum Mittwoch auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren, teilte die Polizei mit. Beim Aufprall sei der 19-Jährige in der Fahrerkabine eingeklemmt worden. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der zweite beteiligte Lastwagenfahrer, ein 27-jähriger Mann, wurde hingegen nur leicht verletzt. Die B3 in Fahrtrichtung Köln war für rund zwei Stunden gesperrt. Ermittlungen zur Unfallursache dauerten zunächst an.