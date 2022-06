Wegen Müdigkeit am Steuer ist ein 24-Jähriger auf der Autobahn 61 bei Sprendlingen (Landkreis Mainz-Bingen) mit seinem Auto auf einen mit Diesel und Benzin beladenen Sattelzug aufgefahren. Der 24-Jährige sei bei dem Unfall gegen 5 Uhr am Morgen durch den Aufprall leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Sattelzug sei nicht mehr fahrbereit. Zum Austritt von Treibstoffen kam es laut Polizei jedoch nicht. Da der 24-Jährige angegeben habe, am Steuer eingeschlafen zu sein, ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

