Heusweiler (dpa) - Ein Schneeballwurf hat im Saarland einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erschreckte sich eine 29 Jahre alte Autofahrerin in Heusweiler-Niedersalbach derart, als der Schneeball auf ihrer Frontscheibe landete, dass sie scharf bremste. Eine hinter ihr fahrende 36-Jährige fuhr daraufhin mit ihrem Wagen auf. Die Polizei fahndet nun nach dem Fußgänger, der am Samstagnachmittag den Schneeball geworfen hatte - und der sich aus dem Staub machte, nachdem es gekracht hatte. Der Schneeballwerfer muss sich nach Angaben der Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Mitteilung Polizei