Auf dem Weg zum Rastplatz Pohlbach an der A1 bei Salmtal (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist am Dienstag ein Auto auf einen Lkw aufgefahren. Die vier Auto-Insassen wurden leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug war jedoch so sehr beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Salmtal (dpa/lrs) - Sowohl der Pkw als auch Lkw hatten die Autobahn verlassen, um auf den Rastplatz zu fahren. Auf dem Verzögerungsstreifen fuhr dann das Auto aus noch unbekannten Gründen auf den Lkw auf.