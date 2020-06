Mainz(dpa/lrs) - Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 60 am Autobahnkreuz Mainz-Süd sind am Sonntag sechs Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, konnten alle Beteiligten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen, wurden aber in ein Krankenhaus gebracht. Zunächst hatte die Polizei von fünf Verletzten berichtet. Zuvor hatte der «Merkurist» über den Unfall berichtet.

Aufgrund einer zunächst unklaren Lage für den Rettungsdienst landete nach Angaben der Ermittler auch ein Rettungshubschrauber, so dass die Autobahn für etwa zehn Minuten gesperrt werden musste. Zwei Fahrzeuge seien nach dem Unfall auf der linken Spur nicht mehr fahrbereit gewesen und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzte den entstanden Schaden auf rund 25 000 Euro. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.