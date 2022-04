Nach dem Winterintermezzo präsentiert sich das Wetter in der neuen Woche von einer eher herbstlichen Seite. Zwar beginnt der Montag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit einem Sonne-Wolken-Mix. Aber im Laufe des Tages werden die Wolken von Norden her immer dichter und es regnet. Oberhalb von 500 Metern kann es der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes zufolge erneut schneien. Der Regen soll Rheinland-Pfälzer und Saarländer bis mindestens Mittwoch begleiten. Dazu weht ein kräftiger Wind. Gebietsweise seien Sturmböen möglich, so der Wetterdienst.

Offenbach (dpa/lrs) - Kleiner Lichtblick sind die Temperaturen. Sie kommen im Laufe der Woche über die 10-Grad-Marke. Nach maximal 9 Grad am Montag soll das Thermometer am Dienstag bereits 12 Grad anzeigen, am Mittwoch bis zu 15 Grad. Wind und Regen lassen dennoch kaum Frühlingsgefühle aufkommen.