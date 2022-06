Bei einem Unfall im Westerwaldkreis ist am Samstagabend ein 20-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann kam nach Polizeiangaben in einer Linkskurve der Landstraße 316 bei Salz von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er gab an, dass ihm ein anderes Auto auf seinem Fahrstreifen entgegengekommen sei und sein Fahrzeug berührt habe. Die Polizei ruft mögliche Zeugen auf, sich zu melden. Da der verletzte Autofahrer Alkohol getrunken hatte, wurde sein Führerschein sichergestellt.